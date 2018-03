Air Transat signe un accord de partage d'avions de sept ans avec Thomas Cook

Les voyagistes Transat A.T. et Thomas Cook Group Airlines ont annoncé lundi la signature d'un accord en vertu duquel ils partageront certains avions sur une base saisonnière.

Les entreprises ont précisé que leur partenariat de sept ans leur permettra d'utiliser leur flotte d'avions de façon plus efficace, puisque leurs destinations de prédilection changent avec les saisons.

Air Transat utilise de plus petits avions en hiver pour ses vols vers les Caraïbes, le Mexique et la Floride, et de plus grands avions pour ses vols transatlantiques.

De son côté, Thomas Cook offre des vols sur de plus petits avions dans l'été, pour ses voyages vers la Méditerranée, et de plus gros avions l'hiver, pour ses destinations soleil comme Cuba ou la République dominicaine.

En vertu de l'accord annoncé lundi, Thomas Cook prêtera chaque hiver des avions Airbus à fuselage étroit à Air Transat et recevra en échange au moins un Airbus gros porteur d'Air Transat en échange.