Économie numérique: la Scotia investit 250 millions pour préparer ses employés

Le chef de la direction de la banque, Brian Porter, a indiqué que cette initiative de perfectionnement, qui sera lancée en janvier, comprendrait aussi un portail en ligne pour tous les employés, des services d'orientation de carrière et une allocation améliorée pour ceux qui désirent profiter de formation.

La technologie continue de bousculer l'industrie bancaire et les prêteurs canadiens investissent fortement dans l'innovation dans un contexte où les consommateurs ont de plus en plus recours aux services bancaires en ligne et par l'entremise de leur appareil mobile, au détriment des succursales physiques.

S'exprimant à l'occasion de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Scotia, M. Porter a indiqué mardi que plus de 60% de ses clients interagissaient maintenant avec la banque de façon numérique.

L'an dernier, la Scotia a dévoilé une «installation numérique» de 70 000 pieds carrés distincte de son principal centre, pour attirer les travailleurs spécialisés en haute technologie et développer certaines innovations technologiques.

Mais en 2015, la banque avait aussi averti ses employés que certains de ses bureaux à travers le pays pourraient être appelés à fermer leurs portes dans les deux années suivantes en raison de la numérisation de certaines fonctions de traitement de documents.