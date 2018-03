Aimia s'entend avec Mittleman Brothers avant l'assemblée des actionnaires

Dans le cadre de l'accord, le président et chef de la direction de Mittleman Brothers, Philip Mittleman, a été nommé sur le conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant, avec Jeremy Rabe, fondateur et partenaire d'On Point Loyalty, une firme d'investissement et de conseils spécialisée dans l'industrie des programmes de fidélisation des transporteurs aériens.

Brian Edwards, fondateur de BCE Emergis, a lui aussi été nommé en tant qu'administrateur indépendant, d'après les documents réglementaires présentés en vue de l'assemblée annuelle des actionnaires de l'entreprise.

M. Mittleman était mécontent de la vente des activités Nectar d'Aimia au détaillant britannique Sainsbury et avait indiqué avoir l'intention de demander des changements au sein de l'entreprise.

En marge de la nomination de MM. Mittleman et Rabe, Aimia a dit avoir signé un accord moratoire avec la firme d'investissement.

L'assemblée annuelle des actionnaires d'Aimia aura lieu le 27 avril.