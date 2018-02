L'Industrielle Alliance fait une acquisition et émet des actions

L'Industrielle Alliance a annoncé lundi avoir mis la main sur la firme de marketing de produits d'assurance PPI Management pour une somme non précisée.

L'assureur de Québec a en outre indiqué avoir conclu des ententes en vue de l'émission d'actions ordinaires et privilégiées qui pourraient lui rapporter jusqu'à 349 millions $, si toutes les options de surallocation étaient exercées.

PPI Management, dont l'acquisition est immédiatement en vigueur, se spécialise dans les questions actuarielles, fiscales et tous les aspects de l'assurance vie. Son réseau de distribution national compte plus de 3000 conseillers répartis dans 15 bureaux à travers le Canada.

L'Industrielle Alliance a estimé dans un communiqué que cette transaction lui permettait de devenir «le chef de file en matière de distribution d'assurance par les courtiers au Canada».

L'assureur a en outre indiqué avoir conclu des ententes avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs mobilières TD et la Financière Banque Nationale pour l'achat, au moyen d'une convention de prise ferme, d'actions ordinaires et privilégiées.

La première de ces ententes prévoit l'achat de 2,5 millions d'actions ordinaires de l'Industrielle Alliance au prix de 54,10 $ par action, ce qui vaudra à l'assureur un produit brut de 135 millions $. Une option de surallocation prévoit l'achat de 250 000 autres actions ordinaires au même prix. Si cette dernière est exercée au complet, elle porterait le produit brut de cette opération à 149 millions $.

La deuxième entente porte sur l'achat de 6 millions d'actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, au prix de 25 $ par action privilégiée, pour un produit brut de 150 millions $. Une option de surallocation prévoit l'achat de deux millions d'autres actions au même prix, et, si elle est exercée au complet, elle porterait le produit brut à 200 millions $.