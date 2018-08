Tourisme: vers un autre été d'affluence record

Battre les records de l'année 2017 s'avérait tout un défi pour l'industrie touristique au Québec. La saison estivale 2018 est à mi-parcours, mais déjà, on enregistre une légère hausse d'achalandage grâce aux performances de juin. Le G7 a gonflé les coffres des hôteliers dans Charlevoix et à Québec, tandis que la F1 a comblé Montréal de visiteurs.

L'été des festivités du 375e anniversaire de Montréal est difficile à battre, mais le beau temps et les records aux guichets de la F1 en juin pourraient bien permettre à la métropole de terminer la saison estivale avec une nouvelle hausse des touristes. Une augmentation qui ne se reflète toutefois pas nécessairement sur les taux d'occupation des hôtels.

À l'instar du Conference Board du Canada, spécialiste des analyses économiques, Tourisme Montréal prévoit une légère augmentation du nombre de visiteurs dans la métropole. Les résultats officiels de l'organisme ne sortiront qu'en septembre, mais certains indicateurs incitent à l'optimisme. Par exemple, les organisateurs du Grand Prix du Canada ont confirmé à La Presse une hausse de 28 % à la billetterie par rapport à l'édition 2017.

« On s'enligne pour une petite hausse par rapport à une année exceptionnelle, car 2017 était la meilleure année depuis l'Expo 67, affirme Pierre Bellerose, vice-président des relations publiques de Tourisme Montréal. On est dans les bonnes années. On le voit aux postes-frontières, aux aéroports, mais le défi, c'est dans l'hôtellerie parce qu'il y a une grosse augmentation de l'offre hôtelière. »

L'an dernier, l'hôtel Le Reine Elizabeth était en rénovation. L'hôtel étant rouvert, 1000 chambres sont de nouveau disponibles sur le marché cette année. Le président de Tourisme Montréal souligne aussi que le nombre de nuitées vendues par Airbnb, avec ses 12 000 hôtes, est en croissance dans la ville. Or, les résultats de ces ventes ne sont pas accessibles et passent sous le radar des indicateurs de performance.

Selon les données compilées par l'Association des hôtels du Grand Montréal à la demande de La Presse, le taux d'occupation moyen pour juillet 2018 s'élève à 85,4 %, en baisse de 2 % par rapport à 2017.

« J'ai vendu 20 000 chambres de plus qu'en 2017, mais parce que j'ai 1000 chambres offertes de plus que l'an dernier à pareille date, mathématiquement, ça fait chuter mon taux d'occupation », explique Ève Paré, présidente de l'Association des hôtels du Grand Montréal.

« Ce qui ne veut pas dire que ça va mal à l'échelle de la ville. Mais chaque hôtelier a une performance moins bonne que l'an dernier », poursuit Mme Paré.

L'Association des hôtels du Grand Montréal reste positive pour le reste de la saison estivale. Dans le pire des cas, le taux d'occupation sera à l'image de l'été 2016.

« Globalement, la conjoncture est bonne pour le tourisme, que ce soit la situation géopolitique, le prix de l'essence et le taux de change. On a de belles entrées aux frontières, et les liaisons aériennes qui se sont ajoutées continuent de supporter la demande. En hôtellerie, on a besoin d'absorber l'inventaire supplémentaire avant de revoir une belle croissance. »

L'Association observe toutefois un fléchissement des tarifs, lesquels avaient bondi lors des festivités du 375e anniversaire de Montréal. Le tarif moyen a chuté de 3,00 $ et s'affiche maintenant à 218,22 $.

On avait prévu une baisse

Du côté des hôteliers, plusieurs prévoyaient une chute catastrophique de l'achalandage et se sont préparés pour éviter le pire. C'est le cas du Nouvel Hôtel et Spa, à Montréal, qui l'a finalement évité.

« On avait prévu une baisse, on s'est pris d'avance et j'en suis très fier, soutient Benjamin Magazzinich, directeur général du Nouvel Hôtel et Spa. On s'est dit soit on va être victime de notre succès de 2017, soit on se retrousse les manches. En janvier 2018, on a cherché à diversifier notre clientèle. »

Les efforts de l'équipe du Nouvel Hôtel et Spa ont porté leurs fruits. Benjamin Magazzinich observe finalement une augmentation importante de touristes européens et l'arrivée d'une nouvelle clientèle venue du Japon, de la Chine et d'Amérique latine.

L'hôtelier, qui compte 45 ans de carrière, affirme qu'une deuxième stratégie lui a permis d'afficher de bons résultats cet été : privilégier la clientèle régulière. À l'été 2017, alors que les tarifs étaient en hausse et les chambres rares, les fidèles clients du Nouvel Hôtel et Spa ont pu avoir une chambre et bénéficier de leur tarif habituel.

« Je crois que ç'a été apprécié de notre clientèle, dit-il. On ne les a pas abandonnés quand il n'y avait pas de chambre à Montréal. Cette année, ils ont choisi le Nouvel Hôtel. »