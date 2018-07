Vacances Sinorama sous tutelle: quoi faire si vous êtes un client

André Dubuc

La Presse La Presse

Jocelyne Champagne Racine, cliente de Sinorama, doit bientôt s'envoler pour la Chine avec un groupe de 24 personnes en provenance du Québec et de l'Ontario. La tournure des événements chez Sinorama l'inquiète au point où elle n'est vraiment plus sûre de vouloir partir à la date prévue. Sera- t-elle remboursée ? Les réponses du porte-parole de l'Office de la protection du consommateur (OPC), Charles Tanguay, et de Christian Bourque, associé chez PricewaterhouseCoopers (PwC), qui agit comme administrateur provisoire de Vacances Sinorama.