Howie Mandel, copropriétaire de Juste pour rire

Le Canadien et vedette de la télé américaine, Howie Mandel, devient copropriétaire avec le groupe ICM Partners de l'entreprise Juste pour rire. L'acquisition de la société mise en vente en octobre par Gilbert Rozon a été confirmée ce matin.

Le groupe américain ICM Partners et l'animateur Howie Mandel prennent ainsi la tête de l'entreprise québécoise. La semaine dernière, le refus de Québecor de se prévaloir de son droit de faire une offre a scellé la vente à ICM Partners. La transaction étant privée, l'implication d'Howie Mandel, aussi producteur, n'était pas connue à ce jour.

Dans un communiqué, ICM Partners et Howie Mandel disent assurer la sauvegarde de la centaine d'emplois actuels du Groupe Juste pour rire ainsi que le maintien du siège social dans la métropole. Il en va de même pour les activités de Just for Laughs. La 36e édition du Festival Juste pour rire se tiendra en juillet 2018 à Montréal, est-il aussi confirmé.

Le nouveau groupe de propriétaires indique par ailleurs discuter avec des acteurs « québécois majeurs » pour conclure d'autres partenariats, sans en préciser la nature.

« Le Festival Juste pour rire fait partie de l'ADN de Montréal et nous sommes heureux de perpétuer cette grande tradition culturelle. Le Festival continuera de se tenir à Montréal chaque été et les emplois et les bureaux demeureront également à Montréal [...] Nous avons hâte de livrer une édition 2018 phénoménale », ont indiqué les deux propriétaires.

L'animateur de la populaire émission « Deal or No Deal », le penchant anglophone du Banquier, a qualifié le Festival Juste pour rire, où il s'est produit en spectacle à plusieurs reprises, de « trésor culturel » pour la communauté montréalaise. « J'ai toujours été un grand admirateur de Montréal et du Festival », a souligné M. Mandel.

« Je suis heureux de faire partie du groupe d'investisseurs qui assurera le succès à long terme du Festival et fera grandir la marque à l'international », a-t-il poursuivi dans un communiqué. « Nous nous sommes saisis d'une opportunité en or de travailler avec l'équipe Juste pour rire », a ajouté le directeur général chez ICM Partners, Chris Silbermann.

« Nous allons laisser l'équipe de Montréal continuer de faire ce qu'elle fait si bien depuis toutes ces années », mentionne également M. Silbermann. Le président du conseil d'administration du Festival Juste pour rire, Pierre-Marc Johnson, assure que « Montréal trouve son compte et plus encore » dans cette nouvelle alliance.

Le processus de mise en vente du Groupe Juste pour rire a débuté l'automne dernier après la révélation d'allégations d'agressions et de harcèlement sexuels contre son fondateur et propriétaire, Gilbert Rozon.

Au départ, sept groupes d'acheteurs avaient manifesté leur intérêt. Depuis les dernières semaines, seuls ICM Partners et le groupe de Daryl Katz, propriétaire des Oilers d'Edmonton, étaient en lice. ICM Partners est une agence d'artistes opérant principalement à New York, Los Angeles, Washington et Londres.