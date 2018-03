Québecor se désiste: Juste pour rire ira aux Américains

Québecor ne s'est pas prévalu de son droit de faire une offre pour acheter le Groupe Juste pour rire. Le groupe américain ICM Partners fait l'acquisition de la société mise en vente par Gilbert Rozon.

La transaction, complexe, prendra quelques semaines à être finalisée. Les termes de l'entente, le prix notamment, ne devraient pas être rendus publics - il s'agit d'une transaction privée. Pierre Karl Péladeau avait entamé des pourparlers avec ICM dans le but d'acheter les activités francophones de Juste pour rire. Des échanges nourris ont eu lieu toute la fin de semaine, mais se sont terminés sans résultat, lundi.

Québecor avait 12 jours pour renchérir sur l'offre d'ICM, un délai qui se terminait ajourd'hui.

ICM Partners est une agence d'artistes opérant principalement à New York, Los Angeles et Londres. La firme organise des concerts de musique de tous genres et des tournées internationales pour des spectacles. Elle connaît le marché de l'humour, ayant notamment travaillé avec Jerry Seinfeld, Jay Leno, Chris Rock et Jon Stewart. Elle a aussi une division de production télévisée et cinématographique.