Des coûts d'assurances médicales qui explosent

De fait, des données compilées par le consultant en santé et avantages sociaux Mercer, à la demande de La Presse, révèlent en effet que ces deux dernières années, le prix des primes a bondi en moyenne au Québec de 8,7% par an. Et de 7,2% annuellement depuis 2009.

D'ici 2025, le bond atteindra 130% au total, calcule Mercer, qui prédit une hausse annuelle composée de 10%. Son concurrent Aon Hewitt la chiffre à 8%.

Devant de tels chiffres, les employeurs ont mis de la pression sur Québec pour qu'il force les pharmaciens à plus de transparence. C'est ce qui a mené, il y a six mois, à la création de la facture détaillée qui permet de connaître les honoraires des pharmaciens. Le prix des médicaments étant identique dans toutes les pharmacies, seuls les honoraires font varier le total.

Qu'est-ce qui fait tant bondir le prix des assurances? L'inflation, le vieillissement de la population et ces nouveaux médicaments biologiques (plutôt que chimiques) qui peuvent coûter dans les six chiffres, voire 1 million de dollars par année pour une seule personne. Et notre mode de vie. «Ce ne sont pas les assureurs, les responsables. Ce sont les employés qui ne sont pas en santé», dit Marie-Josée Le Blanc, membre du partenariat et responsable de l'innovation pour la pratique de santé chez Mercer.

«À ce rythme, c'est insoutenable pour les employés et les employeurs», observe Hubert Tremblay. Un constat partagé par Marie-Josée Le Blanc, qui utilise exactement les mêmes termes pour décrire la situation.

Tous deux font le pont entre les compagnies d'assurances et les employeurs souhaitant offrir un régime d'assurances à leurs employés. Ils sont donc aux premières loges pour témoigner des changements qui s'opèrent au sein des entreprises.

Tout le monde est concerné

Hubert Tremblay constate notamment que «c'est de plus en plus rare que les employeurs cotisent», c'est-à-dire qu'ils paient une partie de la prime.

En outre, les employeurs qui choisissent des polices remboursant 100% des médicaments et des services professionnels (psychologues, ostéopathes, etc.), «on n'en voit presque plus», observe l'expert d'Aon Hewitt. Depuis quelques années, les régimes remboursent plutôt, en moyenne, 80% des factures. «C'est une façon pour contrôler les coûts.»

Cette limite à 80% est aussi une façon de «conscientiser et responsabiliser leurs employés face aux coûts, et par le fait même favoriser une ‟consommation" plus avisée du régime», note sa collègue Christine Than, spécialiste en solution médicament.

Les travailleurs qui ne se sentent pas concernés par le sujet parce qu'ils prennent peu de médicaments ont tort, prévient d'entrée de jeu M. Tremblay. Car même quand l'employeur paie la police, le «cadeau» est un avantage imposable pouvant coûter plus de 1000$.

De plus en plus d'employés gestionnaires

Au Conseil du patronat du Québec (CPQ), on confirme que l'explosion du prix des primes change la donne dans les entreprises. «Il y a plus de magasinage, on va en appel d'offres et on change le type de couverture offert. Quand l'assurance, c'est 15-20% de votre masse salariale, c'est beaucoup», dit le PDG Yves-Thomas Dorval, précisant que le CPQ a lui-même changé de type de police le 1er janvier pour économiser.

Tant Mercer qu'Aon Hewitt observent une augmentation du nombre d'entreprises qui se tournent vers des régimes en vertu desquels l'employeur place une somme fixe dans le «compte gestion santé» (CGS) de l'employé, qui l'utilise comme bon lui semble.

«Ils sont alors généralement plus portés à faire attention à leurs dépenses, ce qui n'est pas le cas lorsque c'est le régime qui rembourse les fournisseurs de services», indique un document rédigé par Mercer, lequel précise aussi que 28 % de ses clients au Canada offrent ce type de couverture.

La prime annuelle moyenne pour un régime d'assurances collectives coûte entre 1500 $ et 4000 $ par employé selon l'assureur AGA, spécialisé dans les régimes collectifs.

---

NDLR : Nous n'avons pas pu recueillir les commentaires de la division québécoise de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personne (ACCAP). En raison du litige avec les pharmaciens, «on fait une trêve médiatique», explique la porte-parole Suzie Pellerin.