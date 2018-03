Médicaments prescrits: presque 20% plus cher pour les assurés du privé

On le sait, le prix des médicaments d'ordonnance varie beaucoup d'une pharmacie à l'autre. Mais saviez-vous que dans une même pharmacie, la facture n'est pas la même pour tout le monde ? Les prix sont plus élevés pour les 5,2 millions de Québécois couverts par une assurance privée, ce qui totalise pour eux un « surcoût » de 500 millions par année, calcule Québec.

L'écart de prix s'explique uniquement par le montant des honoraires professionnels facturés par les pharmaciens. Ce montant, inscrit depuis septembre sur les factures, inclut les services du pharmacien, une somme pour couvrir les frais d'exploitation de la pharmacie (loyer, taxes, électricité, etc.) et un profit.

Le médicament, lui, coûte la même chose pour tous les Québécois, qu'ils soient assurés par le privé ou par le régime public (RAMQ).

Pour les assurés RAMQ, Québec a négocié des honoraires fixes d'environ 9 $ par ordonnance. Mais lorsqu'un patient est couvert par une assurance privée, le pharmacien exige ce qu'il veut. Et les montants varient beaucoup. Ce peut être 12 $, 23 $, voire 1057 $, révèle un document du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) obtenu par La Presse.

L'étude précise que les personnes assurées par le privé ont payé en moyenne leurs médicaments 18,6 % plus cher que celles couvertes par le régime public.

Au bout du compte, cette situation s'est traduite par un « surcoût total [estimé] pour les assurés des régimes privés à 500 millions par an », écrit le MSSS dans un document daté du 7 février.

C'est la première fois que ce « surcoût » est calculé pour le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), qui a analysé des données de 2016. Étant donné le caractère « confidentiel » du document, le Ministère n'a pas voulu émettre de commentaires. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, juge pour sa part que 500 millions, c'est « beaucoup » et rappelle qu'il a justement « fait passer une loi pour la transparence » à cause des écarts de coûts privé/public.

La différence de facturation la plus élevée touche les produits innovateurs pour lesquels il n'existe aucune copie générique. Dans ce cas précis, les honoraires facturés aux clients assurés par le privé sont trois fois plus élevés (+ 200 %), observe le MSSS. Pour les médicaments génériques, les assurés du privé paient 35,6 % plus cher que les assurés du public.

Le MSSS précise en outre que l'écart s'est accru, passant de 17,5 % (dans les années précédant 2016) à 18,6 %. L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) rejette cette conclusion affirmant que sur les 97 % de « transactions du privé » entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017, il y a eu une diminution de l'écart, « contrairement à ce qu'on trouve dans le rapport ».

Honoraires moyens par ordonnance (médicaments « onéreux »)

HARVONI: 1057 $

REVLIMID: 853 $

SOVALDI: 793 $

RITUXAN: 671 $

AFINITOR: 627 $

TYSABRI: 597 $

Honoraires moyens par ordonnance (médicaments « peu onéreux »)

APO-ÉSOMÉPRAZOLE: de 40,22 à 47,12 $

VENLAFAXINE: de 13,39 à 25,81 $

GABAPENTINE: de 21,47 à 24,42 $

APO-ATORVASTATINE: de 18,83 à 22,63 $

MIRTAZAPINE: 19,49 $

Source : ministère de la Santé et des Services sociaux

« FAILLITE PROBABLE »

L'AQPP admet que tous les Québécois ne paient pas le même prix pour leurs médicaments. Mais son directeur général, Jean Bourcier, tient à mettre les chiffres en contexte. Depuis 20 ans, l'inflation a été de 44,1 % tandis que les honoraires professionnels facturés à la RAMQ ont augmenté de 30,7 %, rappelle-t-il.

« C'est 13,4 % en bas de l'inflation, alors que dans le volet privé, les honoraires ont suivi l'inflation [...], ce qui est beaucoup plus logique. »

Ainsi, s'il fallait que tous les clients d'une pharmacie soient couverts par le régime public d'assurance médicaments, elle ferait « probablement » faillite, nous a-t-il dit au cours d'un entretien à ses bureaux.

Doit-on comprendre que l'entente négociée avec Québec est mauvaise ? Non, répond M. Bourcier. Car le volume, les piluliers (aux honoraires plus élevés) et les ristournes offertes par les compagnies pharmaceutiques compensent.

En plus, les pharmaciens se « reprennent » sur les clients qui sont assurés par des régimes privés, ce qu'ils ont eux-mêmes admis au ministre de la Santé, relate une source politique bien au fait du dossier.

« PAS À NOUS DE PAYER POUR ÇA »

« On trouve inéquitable que les pharmaciens ne facturent pas le même tarif selon l'assureur. Certains appellent ça de l'interfinancement... S'ils négocient mal avec Québec, si ce n'est pas assez cher 9 $, ce n'est pas à nous, les détenteurs de régimes privés, de compenser ! À service équivalent, il faut payer des prix équivalents », plaide le professeur à la faculté de pharmacie de l'Université Laval Marc Desgagné.

Également président du Comité sur les assurances collectives du Syndicat des professeurs de l'Université Laval (SPUL), M. Desgagné regarde de très près le prix des médicaments car il milite depuis plusieurs années pour une plus grande transparence de la part des pharmaciens. Sa banque de données compte environ 300 000 factures (accumulées depuis 2010) qui sont analysées en profondeur par des professeurs.

Leur liste d'exemples jugés « inéquitables » est interminable.

Le SPUL est très préoccupé par la situation, car c'est lui - et non pas l'employeur (l'université) - qui administre le régime d'assurances collectives. Et le syndicat souhaite réduire au maximum les hausses de primes pour ses membres.

ENCORE DES ÉCARTS EN 2017

Évidemment, les conclusions du MSSS ne surprennent nullement M. Desgagné ; il croit même que l'écart de 500 millions est sous-évalué en raison de la méthodologie « grossière et fortement discutable » du ministère de la Santé.

Pour ce qui est de 2017, il y a encore et toujours des écarts, a constaté l'universitaire en analysant les factures des 35 368 ordonnances payées par les participants en 2017.

« Au minimum, c'est 45 %, et on voit du 100 % et exceptionnellement du 300 %. C'est tellement exagéré ! », s'exclame M. Desgagné

Il donne l'exemple de la seringue d'ustekinumab pour traiter le psoriasis. Pour deux mois, ce médicament, qui coûte 4350,72 $ au pharmacien (si l'on tient compte des frais de distribution), les honoraires pour les assurés du privé varient de 535 à 783 $, selon les pharmaciens. Il en coûte 9 $ aux assurés de la RAMQ.

M. Desgagné se dit par ailleurs « répugné » de constater que les Québécois ne bénéficient pas totalement des économies que procurent les médicaments génériques, car les pharmaciens « révisent alors leurs honoraires à la hausse », a-t-il observé. De plus, il ne comprend pas pourquoi les honoraires varient tant d'une pharmacie à l'autre alors que le service est similaire, une situation qu'avait dénoncée le magazine Protégez-vous l'automne dernier.

Le volet québécois de l'Association canadienne des assureurs de personnes n'a pas voulu répondre à nos questions, affirmant qu'une trêve médiatique avait été conclue avec l'AQPP.

L'assurance ne paie pas tout

Les régimes d'assurances qui remboursent 100 % du prix des médicaments sont rares. La plupart des régimes remboursent 80 %, mentionne Marie-Josée Le Blanc, de Mercer. Pour certains patients, les 20 % restants représentent une somme minime. Mais pour ceux qui souffrent d'une maladie chronique et pour ceux qui ont besoin de médicaments de spécialités dites « biologiques », la facture annuelle peut être salée. Et dans bien des cas, le remboursement n'atteint pas 50 %.

L'employé paie la prime

Les employeurs qui paient 100 % des primes d'assurance sont de plus en plus rares, indique le cabinet Aon Hewitt. Et quand on paie une partie de sa prime, on a tout intérêt à ce que le prix des médicaments soit le plus bas possible... car le coût des primes dépend beaucoup des réclamations des trois dernières années. Bref, avec une attitude du genre « tant qu'à payer pour une assurance, je vais en profiter ! », il ne faut pas s'étonner que le prix de nos polices d'assurance explose.

Un avantage imposable

Même si votre prime est entièrement payée par votre employeur et que vous ne prenez aucun médicament, vous êtes tout de même concerné. Pourquoi ? Parce que le cadeau de votre entreprise est en réalité un avantage imposable qui peut coûter jusqu'à 1000 $ d'impôt dans le cas des polices familiales. Si le coût de la consommation de médicaments diminue, la valeur de votre avantage imposable devrait logiquement diminuer aussi.