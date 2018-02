Le nombre d'entreprises en forte baisse au Québec

Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), estime que le vieillissement plus rapide de la population du Québec explique en partie la diminution du nombre de nouvelles entreprises. « Ça fait longtemps qu'on a un retard en matière de création d'entreprises, reconnaît-il. Mais on est aussi la province où le vieillissement de la population est le plus rapide. On est en mode transfert. »

Historiquement, le Québec a toujours été moins entrepreneurial que les autres provinces canadiennes, explique le chercheur. On parle beaucoup de création d'entreprises, mais on en fait peu.

Après avoir augmenté à un rythme régulier entre 2003 et 2011, le nombre d'entreprises privées au Québec a diminué sensiblement de 2011 à 2015. Au Canada, le nombre d'entreprises a continué d'augmenter. La part du Québec est passée de 23 % à 19 % des entreprises actives au Canada entre 2001 et 2015.

CULTURE ET RESTAURATION : RETOUR À LA CASE DÉPART

C'est le secteur de l'information et de la culture qui a vu la plus importante création d'entreprises au Québec entre 2001 et 2015. Le secteur de l'hébergement et de la restauration suit en deuxième place. Toutefois, le taux de mortalité de ces deux secteurs est aussi parmi les plus élevés, de sorte que le nombre total d'entreprises (les entrées moins les sorties) n'augmente pas.

LA CONSTRUCTION S'EN TIRE MIEUX

Le secteur de la construction est le seul parmi les 16 secteurs industriels où le nombre de nouvelles entreprises a surpassé le nombre de celles qui ont cessé leurs activités pendant la période 2001-2015. En 2015, le nombre d'entreprises nouvellement créées était au plus bas des 10 dernières années et il équivalait au nombre d'entreprises qui avaient cessé leurs activités.