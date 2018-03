Le Massif confirme la venue du Club Med

L'hôtel de 300 chambres et le centre d'affaires, un projet de 120 millions, seront financés ainsi : 82 millions proviendront du secteur privé ; les gouvernements accorderont des prêts remboursables de 36 millions ; enfin, Investissement Québec investira 2 millions, a appris La Presse.

Parmi les 36 millions en prêts gouvernementaux remboursables, le gouvernement du Canada financera le projet à hauteur de 10 millions. Le gouvernement du Québec prêtera 26 millions (21 millions du ministère de l'Économie, 5 millions du ministère du Tourisme) au Groupe Le Massif. Investissement Québec, déjà actionnaire minoritaire du Groupe Le Massif, ajoutera 2 millions en participation dans le Groupe Le Massif pour soutenir le projet.

Le projet du Club Med du Massif de Charlevoix aura quatre investisseurs privés et deux prêteurs privés, a appris La Presse. Le Groupe Le Massif, entreprise québécoise dont l'actionnaire majoritaire est l'homme d'affaires Daniel Gauthier, injectera une mise de fonds de 39 millions. Cette mise de fonds du Groupe Le Massif comprend le prêt remboursable de 26 millions de Québec et les 2 millions d'Investissement Québec. Le Club Med, multinationale bien connue dans le tourisme haut de gamme, injectera quant à lui 14 millions. Daniel Gauthier injectera lui-même 7 millions. Le montage financier de 120 millions est complété par le prêt de 10 millions du gouvernement fédéral et par deux prêts privés de 25 millions chacun de la Banque Nationale et du Mouvement Desjardins.

Le Club Med et le Groupe Le Massif s'étaient entendus en mars dernier sur leur partenariat, mais la concrétisation du projet d'implantation d'un premier village de ski du Club Med en Amérique du Nord dépendait de l'implication des gouvernements. Cette implication sera annoncée officiellement aujourd'hui en conférence de presse à Québec au siège social du Groupe Le Massif. Daniel Gauthier, actionnaire majoritaire du Groupe Le Massif, Xavier Mufraggi, PDG du Club Med Amérique du Nord et Caraïbes, la vice-première ministre du Québec et ministre de l'Économie Dominique Anglade, le ministre fédéral de la Famille et député de Québec Jean-Yves Duclos, ainsi que le maire de Québec Régis Labeaume participeront à cette conférence de presse.

DES CENTAINES D'EMPLOIS

Le Club Med du Massif de Charlevoix sera le premier Club Med au Canada. Aux États-Unis, la multinationale française a un établissement à Sandpiper Bay, en Floride.

Le projet du Club Med créera 325 emplois directs et 400 emplois indirects dans la région de Québec/Charlevoix, sans compter 700 emplois lors de la construction de l'hôtel de 300 chambres et du centre d'affaires.

Le Club Med du Massif de Charlevoix prévoit accueillir environ 50 000 clients par an à compter de décembre 2019.

Le Club Med est l'une des entreprises françaises les plus connues à travers le monde. En 2015, le Club Med a été vendu à la firme chinoise d'investissement Fosun. Au Québec, Fosun détient 20 % des actions du Cirque du Soleil depuis 2015.

L'homme d'affaires québécois Daniel Gauthier caresse ce projet de Club Med au Massif depuis plusieurs années. Ancien actionnaire (à 50 %) et président du Cirque du Soleil, il a vendu ses actions du Cirque à Guy Laliberté en 2001. M. Laliberté et M. Gauthier sont amis depuis l'adolescence. M. Gauthier a ensuite acheté la station de ski du Massif de Charlevoix. En 2009, M. Laliberté est devenu actionnaire minoritaire du Groupe Le Massif. M. Gauthier est actionnaire majoritaire du Groupe Le Massif. Investissement Québec est l'autre actionnaire minoritaire.