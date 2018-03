Le Fonds de solidarité FTQ investit 55 millions dans Vision New Look

Le Fonds de solidarité FTQ a annoncé vendredi avoir réalisé un investissement de 55 millions $ dans le Groupe Vision New Look, afin de l'appuyer dans son acquisition d'Iris, annoncée en juillet et complétée plus tôt cette semaine.

Selon le premier vice-président aux investissements du Fonds de solidarité FTQ, Normand Chouinard, l'acquisition d'Iris par New Look renforcera la position des deux «chefs de file» du marché canadien du commerce de détail. L'investissement répond en outre à une des principales priorités du Fonds, qui est d'assurer la pérennité des entreprises québécoises, a-t-il souligné.

Avec l'acquisition d'Iris, New Look regroupe essentiellement quatre bannières, soit Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff et Iris. L'intégration des 147 boutiques d'Iris lui confère dorénavant un réseau de 379 magasins au Canada. La nouvelle entité présente un chiffre d'affaires annuel estimé à plus de 315 millions $.

Il s'agissait du deuxième investissement du Fonds de solidarité FTQ dans New Look, le premier ayant eu lieu en 2013. Les investissements du portefeuille d'entreprises partenaires du Fonds se chiffrent à plus de 100 millions $, et comprennent notamment Ricardo, Sail et Rudsak.

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement avec un actif net d'environ 13,1 milliards $. Partenaire de plus de 2700 entreprises, il estime contribuer à la création et au maintien de 186 440 emplois et compte 645 663 actionnaires-épargnants.