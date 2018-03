Revenu Québec: des remboursements d'impôt généreux

Le nombre de demandes de remboursement reçues par Revenu Québec et les sommes remboursées sont en forte hausse depuis 2014, révèlent les données obtenues par La Presse.

En 2015, Revenu Québec a remboursé 206,2 millions aux 186 815 contribuables qui avaient demandé une modification de leurs déclarations de revenus. C'est une augmentation de 28,7 %. En 2016, ce sont 233 millions qui ont été retournés par Revenu Québec, une hausse de 12 % par rapport à 2015.

Le « gros méchant » fisc perçoit-il de plus en plus d'impôts en trop ? C'est une explication, mais pas la seule, explique la porte-parole de Revenu Québec, Geneviève Laurier.

« Cela fait partie des demandes », a-t-elle répondu aux questions de La Presse.

Des « demandes de redressement », selon le vocabulaire de Revenu Québec, peuvent aussi être faites si des relevés sont reçus après la transmission de la déclaration de revenus, pour l'ajout de frais médicaux ou pour des modifications en lien avec le crédit de maintien à domicile.

DAVANTAGE DE DEMANDES

De plus en plus de contribuables s'adressent au fisc pour obtenir un remboursement de ce qu'ils estiment être de l'impôt payé en trop. En 2014, ils étaient 216 361 à avoir rempli le formulaire pour obtenir un remboursement. Ce nombre est passé à 240 843 en 2015 et à 243 622 l'an dernier. Entre 2014 et 2016, c'est une hausse de 12,5 %.

Pour la même période, les sommes remboursées ont doublé, pour atteindre 232,9 millions.

Au total, Revenu Québec a remboursé 599,3 millions d'impôts payés en trop au cours des trois dernières années. La grande majorité des demandes reçues, soit 77,6 %, ont donné lieu à un remboursement.

- Avec William Leclerc, La Presse

EN CHIFFRES

Demandes de redressement 2014-2016

Demandes reçues : 700 826

Demandes acceptées : 543 862

Remboursements : 599,3 millions

Source : Revenu Québec