Mouvement Desjardins: l'abeille s'envole du logo!

« On parle plus d'une évolution du logo que d'un changement, précise Brigitte Roberge, directrice principale de la marque du Mouvement Desjardins. Nous avons conservé les attributs forts de la marque, soit l'alvéole et la couleur verte. Le symbole de la coopérative, c'est l'alvéole. »

Les habitudes transactionnelles des membres ont notamment poussé la direction à épurer son logo. «On utilise aujourd'hui beaucoup nos plateformes numériques, note Mme Roberge. La dernière grande transformation date d'il y a 40 ans, à l'ère de l'imprimé. On avait besoin d'un vent de fraîcheur. »

« Sur notre application, on ne la voit pas, l'abeille. On dirait une tache ! Qui plus est, lors de nos recherches, de nombreux membres nous ont dit qu'ils ne savaient même pas que c'était une abeille. » - Brigitte Roberge, directrice principale de la marque du Mouvement Desjardins

Même si le changement n'est pas radical, il a suscité un an de réflexion, de recherches et de sondages, notamment avec l'agence de publicité lg2. « C'est une décision qu'une institution comme la nôtre ne peut prendre à la légère », précise Brigitte Roberge.

Le nouveau logo arrivera en douce sur les différentes plateformes, communications et façades des caisses Desjardins au cours des prochaines années. Au fil des affiches désuètes, notamment, on imprimera l'identité modifiée de la coopérative. « On opérera les changements de façon responsable, affirme Brigitte Roberge. On vise une cohabitation. On le voit dans d'autres entreprises, telles BMO et la Cage aux sports. »