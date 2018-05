ALENA: Ottawa a microciblé des gens d'affaires de régions «pro-Trump»

Les notes internes détaillent une visite de deux jours organisée à la frontière canado-américaine et à Montréal pour 16 dirigeants de chambres de commerce du nord-est des États-Unis. Plusieurs d'entre eux provenaient de districts « qui ont voté de façon très majoritaire pour Trump », précise le document du ministère des Affaires étrangères.

Cette tournée constituait un « élément critique » de l'offensive de charme lancée par le gouvernement canadien en vue de rescaper l'Accord de libre-échange nord-américain. La visite visait à offrir une « meilleure compréhension de l'intégration canado-américaine en matière d'économie et de commerce, ainsi que des bénéfices de l'ALENA pour les États-Unis ».

« Les rencontres avec des parties prenantes canadiennes et des officiels du gouvernement procureront aussi une excellente occasion de livrer des messages-clés concernant l'importance de l'ALENA pour le nord-est des États-Unis », révèlent les notes du ministère des Affaires étrangères, obtenues en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.

59 participants

Parmi les évènements organisés dans le cadre de cette tournée de deux jours, Ottawa a tenu le 15 novembre dernier une réception dans un restaurant de l'hôtel Bonaventure, au centre-ville de Montréal. Une soixantaine de convives devaient y participer, incluant David Lametti, Secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et Raymond Bachand, le négociateur en chef de l'ALENA de Québec.

Les participants américains à la mission - qui représentaient des centaines d'entreprises du Vermont, de New York, de Pennsylvanie et du New Jersey - ont pris part le lendemain à un dîner où étaient notamment présents des représentants de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Ils ont ensuite visité une usine de Pratt & Whitney, à Longueuil, et les bureaux de l'entreprise techno Element AI.

Les coûts totaux de cette mission se sont avérés minimes pour le gouvernement fédéral : à peine 6078 $. Les notes internes soulignent que le gouvernement a obtenu plusieurs soumissions pour chaque évènement en vue de limiter la facture totale.

Efforts coordonnés

Chose certaine, Ottawa n'a pas ménagé ses efforts pour sauvegarder l'ALENA depuis que Donald Trump a menacé de déchirer l'accord commercial, l'an dernier. Des ministres-clés du gouvernement Trudeau ont multiplié les voyages aux États-Unis en vue de convaincre les élus et gens d'affaires de plusieurs États des bénéfices de l'entente. La Chambre de commerce du Canada a aussi martelé ce message à des dizaines de reprises.

Ottawa a également publié des lignes directrices à l'intention de chaque province et territoire pour s'assurer que tous parlent d'une seule et même voix, rapportait la semaine dernière La Presse canadienne. Le gouvernement fédéral a notamment suggéré aux provinces de présenter la renégociation de l'ALENA comme une occasion de faire « progresser » la relation entre les trois pays membres de l'accord.

Plusieurs observateurs ont salué les nombreux efforts coordonnés par la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland, qui auraient permis de garder le gouvernement récalcitrant de Donald Trump à la table de négociation.