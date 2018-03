Industrielle Alliance souhaite acheter hors Québec

Le groupe financier a récemment nommé Mario Bédard, ancien chef de l'équipe de gestion de la société Bentall Kennedy, à titre de vice-président immeubles, en remplacement de Claude Tessier, parti à la retraite.

« Nous avons donné à M. Bédard d'être plus à l'affût de ce qui est disponible dans le reste du Canada », a expliqué à La Presse le grand patron d'Industrielle Alliance (IA), Yvon Charest, au cours d'une entrevue récente. Nous aimerions être plus diversifiés au Canada. « Nous sommes surtout présents au Québec, bien que nous ayons quelques immeubles en Colombie-Britannique et un seul à Toronto », a-t-il précisé.

IA détient pas moins de 10 immeubles de bureaux sur la Grande Allée à Québec. Sa dernière acquisition reste le 1200, route de l'Église, au coin de Laurier (qui devient Grande Allée plus à l'est), dans l'arrondissement de Sainte-Foy, où loge le ministère québécois de la Justice. Le nouveau propriétaire a entrepris de le rénover au coût de 30 millions.

REVENUS RÉCURRENTS

Pour un assureur vie, l'immobilier est une catégorie d'actif pratique qui lui permet de se servir de revenus récurrents sous forme de loyers pour payer ses obligations courantes comme des rentes viagères.

Le groupe financier dispose aussi de 2 millions de pieds carrés à Montréal, ce qui en fait le 13e gestionnaire d'importance de la ville, selon la plus récente édition du palmarès préparé par le magazine spécialisé Espace Montréal.

À Montréal, l'assureur détient le 2020, Robert-Bourassa et le 1981, McGill College, notamment. Récemment, il a vendu ses participations de 50 % dans le 680, Sherbrooke Ouest à l'Université McGill. L'équipe immobilière dirigée par Mario Bédard prévoit déménager dans le 2200, McGill College, qui lui appartient également.

IA se spécialise dans les immeubles de bureaux. Il a aussi conclu un partenariat il y a quelques années avec le promoteur Cogir pour bâtir un portefeuille de résidences pour personnes âgées. IA consacre une enveloppe de 200 millions à ce partenariat.