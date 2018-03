Brookfield veut acheter GGP pour 14,8 milliards US

Brookfield Property Partners a présenté une offre de 14,8 milliards US en liquide et en actions pour acquérir le reste du propriétaire américain de centres d'achats GGP.

Brookfield détient déjà une participation de 34,8 % dans GGP.

GGP a formé un comité indépendant pour étudier la proposition.

Brookfield offre 23 $ US en liquide ou 0,9656 d'une unité de BPY pour chaque action de GGP.

Le montant offert en liquide est plafonné à 7,4 milliards US et le nombre d'unités à 309 millions, soit une valeur d'environ 7,4 milliards US.

Brookfield assure que cela représente une prime de 21 % par rapport au cours à la clôture du titre de GGP avant que la possibilité d'une offre ne fasse surface la semaine dernière.