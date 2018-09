Recochem change de propriétaire

L'entreprise montréalaise Recochem, un fabricant et distributeur de produits d'entretien pour l'automobile, les services ménagers et l'industrie, change de propriétaire américain pour la deuxième fois en quatre ans.

Recochem vient d'être acquise par H.I.G. Capital, une société privée d'investissement établie à Miami avec 25 milliards US en capital géré, des mains de Swander Pace Capital, du New Jersey.

Cette firme qui investit dans des entreprises de produits de consommation avait acquis le contrôle de Recochem en 2014 en partenariat avec ses dirigeants et la famille de ses cofondateurs, Joseph et Maria Kuchar.

Fondée en 1951 à Montréal, où elle a toujours son siège social en plus de son usine principale à Napierville, en Montérégie, qui emploie 310 personnes, Recochem est devenue une entreprise de près d'un demi-milliard de chiffre d'affaires.

Son empreinte d'affaires comprend trois usines et une dizaine de bureaux commerciaux en Amérique du Nord et en Belgique pour l'Europe, ainsi qu'en Australie, en Chine et en Inde. Outre sa propre marque de commerce, Recochem fabrique et distribue ses divers produits d'entretien sous d'autres marques comme Armor All, Laurentide, Liquid Plumr, Rain-X, STP, Varsol et Windex.

SOUTENIR LA PROCHAINE PHASE DE CROISSANCE

Selon son président et chef de la direction, Richard Boudreaux, le transfert de propriété de Recochem de Swander Pace vers H.I.G. Capital permettra de « soutenir [leur] prochaine phase de croissance et de renforcer [leur] leadership sur le marché ».

« Recochem continue d'avoir de nombreuses opportunités d'expansion mondiale et l'expérience de H.I.G dans notre secteur et notre présence mondiale nous aidera à réaliser notre plan stratégique », a-t-il indiqué.

Chez H.I.G. Capital, le directeur général, Keval Patel, se dit « ravi de s'associer à l'équipe de direction de Recochem qui a fait ses preuves en doublant la rentabilité de la société au cours des quatre dernières années ».

« Nous sommes impatients chez H.I.G. de travailler avec Recochem afin de soutenir sa prochaine étape de croissance et tirer parti des opportunités sur le marché mondial du transport et des fluides ménagers, où elle bénéficie déjà d'un positionnement unique. »