Magna forme une coentreprise avec la Chinoise Huayu Automotive Systems

Le partenariat s'affairera à fabriquer un système de groupe motopropulseur à commande électrique pour un constructeur automobile allemand non identifié.

Magna a indiqué qu'elle mettrait à contribution son système intégré de commande électrique dans la coentreprise, et que les deux sociétés travailleraient pour améliorer le développement du marché, la recherche et développement, les techniques avancées de fabrication et la fourniture de pièces clés.

Selon le chef de la direction de Magna, Don Walker, l'entente aidera notamment son entreprise à se positionner pour sa croissance à venir.

L'entreprise d'Aurora, en Ontario, compte plus de 300 installations de fabrication et 100 centres de développement, d'ingénierie et de ventes dans le monde.