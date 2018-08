É.-U.: la mise sur le marché d'un générique concurrent de l'EpiPen approuvée

L'agence fédérale des médicaments, la FDA, a en effet donné son feu vert au laboratoire pharmaceutique israélien Teva pour commercialiser son propre auto-injecteur antiallergique.

Cette décision «fait partie de notre engagement de longue date visant à rendre accessible des médicaments génériques, sûrs, efficaces et à moindre coût», a expliqué Scott Gottlieb, le responsable de la FDA.

Le prix de l'EpiPen, prescrit aux enfants ayant par exemple de sévères allergies alimentaires, est passé de 100 $ US à plus de 600 $ US entre 2008 et 2016 aux États-Unis.

Devant les critiques, Mylan a alors présenté son propre générique, vendu à un coût de 300 $ US, à la fin de l'année 2016.

Teva n'a pas encore précisé à quel prix serait vendu son générique.