Porto Rico: accord préliminaire de restructuration d'une partie de la dette

L'annonce de Ricardo Rossello intervient quelques heures après que son gouvernement a présenté un programme de développement et de redressement de 139 milliards de dollars, moins d'un an après l'ouragan Maria qui a dévasté ce territoire américain déjà en grande difficulté économique.

Dans un communiqué, le bureau du gouverneur a indiqué que le conseil de surveillance avait trouvé un accord «de principe» avec un nombre significatif de détenteurs d'obligations garanties par les rentrées de TVA selon «des termes qui sont en ligne avec la réalité budgétaire de Porto Rico».

«Cet accord représente un pas important dans la restructuration de la dette de Porto Rico et réaffirme, une fois encore, la crédibilité de nos efforts», a affirmé M. Rossello, cité dans un communiqué.

En mai 2017, ce territoire associé de la fédération américaine avait entamé une procédure de faillite, face à une montagne de dette publique de plus de 70 milliards de dollars.

Quatre mois plus tard, les ouragans Irma et Maria avaient dévasté l'île et ruiné ses infrastructures, plongeant Porto Rico dans une crise durable.

Mercredi, le gouvernement portoricain a demandé au Congrès de lui allouer des fonds à hauteur de 139 milliards pour se reconstruire, pour rebâtir les maisons, les systèmes d'énergie et d'eau, et rétablir les services de santé, d'éducation et de transport.