ALENA: deux factions opposées au sein même de l'administration américaine

Alexander Panetta

La Presse Canadienne

WASHINGTON

Deux factions s'opposent à Washington face à la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et leur désaccord a été révélé au grand jour, vendredi. Les uns veulent conclure un accord le plus rapidement possible, alors que les autres souhaitent poursuivre de plus longs pourparlers, possiblement jusqu'à l'année prochaine.