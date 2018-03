Le nouveau haut conseiller de Trump est pro-ALENA et anti-tarifs

Le nouveau haut conseiller économique de Donald Trump est un grand partisan du commerce avec le Canada: il est pro-ALENA, anti-tarifs et n'hésite pas à le dire haut et fort.

La Maison-Blanche a confirmé mercredi que Larry Kudlow avait été désigné dans ces fonctions, remplaçant Gary Cohn, qui a démissionné la semaine dernière.

M. Trump avait déjà indiqué qu'il envisageait sérieusement la candidature de M. Kudlow, un ancien analyste de Wall Street et une personnalité connue de la télévision.

Le président a affirmé qu'il souhaitait avoir dans son équipe une personne dont les vues contrasteraient avec ses propres inclinaisons nationalistes.

Et il semble que cela correspond tout à fait au nouveau venu: dans ses commentaires, M. Ludlow a été très critique de gestes protectionnistes, comme l'imposition de tarifs sur les importations d'acier.

Dans une entrevue à la radio, M. Kudlow a qualifié ces tarifs de ridicules. Il a aussi affirmé qu'un retrait de l'ALENA serait une mauvaise décision désastreuse qui plomberait les marchés boursiers.

Il remplace un conseiller du même acabit, M. Cohn, à la tête du Conseil économique national de la Maison-Blanche - et comme son prédécesseur, il risque fort d'être en confrontation avec l'aile plus protectionniste à la Maison-Blanche, qui inclut le conseiller Peter Navarro, et le président lui-même.