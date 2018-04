Oléoduc Trans Mountain: le gouvernement Trudeau critiqué de toutes parts

Le président de la chambre, Geoff Reagan, a acquiescé à la demande de la députée conservatrice de l'Alberta Shannon Stubbs qui a fait valoir que des milliers d'emplois et des millions de dollars pour l'économie canadienne étaient en jeu.

C'est la deuxième fois en deux mois que les conservateurs demandaient un débat d'urgence sur le projet Trans Mountain, mais leur première requête avait été rejetée.

L'entreprise texane Kinder Morgan a suspendu la semaine dernière toute dépense et activité non essentielles relatives à son projet à cause de l'opposition du gouvernement de la Colombie-Britannique. L'expansion de cet oléoduc permettrait de transporter trois fois plus de pétrole des sables bitumineux de l'Alberta au port de Vancouver pour l'exportation.

Le premier ministre Justin Trudeau a demandé à son ministre des Finances de négocier avec Kinder Morgan pour trouver un arrangement financier qui rassurerait les investisseurs sans toutefois indiquer quelle forme cela pourrait prendre.

Tous les partis à l'exception des conservateurs ont critiqué cette décision. La chef du Parti vert, Elizabeth May, a accusé Kinder Morgan de faire du chantage pour obtenir des fonds publics.

L'avenir de l'oléoduc a occupé presque l'entièreté de la période des questions lundi. Le gouvernement répète qu'il s'agit d'un projet qui est dans l'intérêt national.