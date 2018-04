Justin Trudeau reviendra à Ottawa pendant sa mission de neuf jours

(Ottawa) Justin Trudeau reviendra brièvement à Ottawa dimanche entre deux étapes de sa mission de neuf jours au Pérou et en Europe, pour s'occuper de la crise qui prend de l'ampleur dans l'Ouest canadien au sujet de l'oléoduc Trans Mountain.

Le premier ministre devait se rendre directement de Lima --où se tiendra le Sommet des Amériques demain et samedi-- jusqu'à Paris et Londres.

Il fera toutefois un arrêt par la capitale fédérale « pour convoquer une rencontre le dimanche 15 avril avec les premiers ministres de l'Alberta et de la Colombie-Britannique afin de discuter des prochaines étapes pour faire avancer le projet d'expansion de Trans Mountain », a indiqué jeudi midi l'attachée de presse de son cabinet, Eleanore Catenaro.

La situation dans l'Ouest canadien s'envenime depuis l'annonce surprise faite dimanche dernier par la société texane Kinder Morgan. L'entreprise, qui pilote un projet d'oléoduc de 7,4 milliards de dollars, a annoncé la suspension de tous les investissements jusqu'à la fin mai en raison de la forte opposition britannico-colombienne envers ce projet, qui a pourtant obtenu toutes les approbations réglementaires requises.

Le gouvernement de Justin Trudeau répète depuis le début de la semaine qu'il fera tout en son pouvoir pour permettre au projet d'aller de l'avant, et que "toutes les options sont sur la table ».

Vives critiques

Le premier ministre a cependant fait l'objet de vives critiques en raison de son absence pendant neuf jours, alors que cette crise historique bat son plein au Canada. Le leader néo-démocrate Jagmeet Singh ainsi que plusieurs analystes estiment que M. Trudeau a la « responsabilité » de rester au pays.

Le retour temporaire de Justin Trudeau au Canada pendant sa mission de neuf jours semble représenter une forme de compromis à cet égard. De plus amples détails sur ses rencontres de dimanche à Ottawa seront communiqués plus tard, a indiqué son bureau.

Justin Trudeau se rendra ensuite en France pour sa première visite officielle dans ce pays. Il rencontrera notamment le président Emmanuel Macron à Paris et prononcera une allocution à l'Assemblée nationale.

Le premier ministre se dirigera ensuite vers Londres. Il rencontrera la reine Élisabeth II et la première ministre Theresa May en plus de participer à un sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth.