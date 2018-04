Projet de mine tout électrique à Saint-Michel-des-Saints

Après avoir consulté des spécialistes, l'entreprise croit possible d'exploiter de façon rentable une mine à ciel ouvert entièrement électrifiée. « La collaboration entre les membres de l'équipe nationale d'experts nous a permis de réviser le projet initial en y intégrant des solutions technologiques d'électrification reconnues », a fait savoir Karl Trudeau, chez des opérations de Nouveau Monde Graphite.

Le projet est au stade de l'étude de faisabilité, qui intégrera le concept du tout électrique et à laquelle participeront notamment SNC-Lavalin et ABB. Les résultats de l'étude sont attendus à la fin de 2018. Une étude d'impact environnemental et social aussi été entreprise.

Nouveau Monde Graphite veut exploiter deux gisements de graphite à Saint-Michel-des Saints pour desservir le marché en croissance des batteries lithium-ion.

Une étude de préfaisabilité publiée à la fin de 2017 indiquait que 52 000 tonnes de concentré par année pouvaient être produits pendant 27 années. L'investissement serait de l'ordre de 200 millions. L'étude est basée sur un prix de 1 429$US la tonne de graphite.