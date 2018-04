Un nouveau numéro deux chez Hydro-Québec

David Murray, qui vient de Bombardier, comme le PDG Éric Martel, remplace Richard Cacchione, qui occupait ce poste depuis 13 ans. M. Cacchione quitte Hydro-Québec « pour se consacrer à d'autres activités professionnelles », indique Éric Martel dans un communiqué diffusé à l'interne.

En plus d'être président de la division Production, David Murray sera responsable des filiales d'Hydro-Québec et du Plan stratégique, de même que des vice-présidences Technologies de l'information et Transformation, santé et sécurité.

C'est le vice-président du Service à la clientèle, Éric Filion, qui remplacera David Murray au poste de président d'Hydro-Québec Distribution.