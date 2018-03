Cenovus réduit la cadence de production de ses sables bitumineux

Cenovus Energy a réduit la cadence de production de ses activités de sables bitumineux et stocké ses barils excédentaires en raison d'un écart plus important qu'à l'habitude entre les prix du pétrole lourd et du pétrole léger, ainsi que des contraintes de capacité des pipelines.

La production a été réduite aux installations de Christina Lake et de Foster Creek depuis février, a précisé dans un communiqué le chef de la direction de l'entreprise de Calgary, Alex Pourbaix.

Selon le dirigeant, Cenovus prend ces mesures pour s'ajuster à la pénurie critique de capacité des pipelines d'exportation dans l'Ouest canadien, un phénomène qui est hors de son contrôle et qui a des conséquences négatives pour son industrie et l'économie canadienne en général.

M. Pourbaix a précisé que la société avait décidé de recourir à sa capacité de stockage parce que le pétrole lourd se vendait à un prix trop faible par rapport au baril de West Texas Intermediate. Il a l'intention de vendre le brut lorsque les prix seront plus élevés, a-t-il précisé.

L'action de Cenovus a cédé jeudi 64 cents, soit 5,6%, pour clôturer à 10,88 $ à la Bourse de Toronto.

Malgré tout, l'analyste Greg Pardy, de la Banque Royale, a estimé qu'il s'agissait pour Cenovus d'une «décision commerciale logique» en raison des conditions difficiles entourant les prix.

Cenovus évalue aussi la possibilité d'optimiser la planification d'opérations de maintenance et de discuter avec les transporteurs ferroviaires pour régler la pénurie de capacité des locomotives.

Les transporteurs ferroviaires hésitent à transporter plus de pétrole parce qu'ils craignent que leurs activités s'essoufflent lors de l'entrée en service de nouveaux pipelines d'exportation. Ils exigent ainsi des contrats à plus long terme et des taux plus élevés pour palier au risque.

Cenovus a noté que bien que sa stratégie puisse entraîner des fluctuations dans la production d'un mois à l'autre, elle continue à s'attendre à ce que ses volumes de sables bitumineux pour 2018 soient conformes à ses prévisions. Celles-ci visent une production équivalente à 364 000 à 382 000 barils par jour.

Pour le premier trimestre, Cenovus mise sur une production d'entre 350 000 et 360 000 barils par jour.