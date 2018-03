Boralex renoue avec la rentabilité

La compagnie a affiché vendredi un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 28 millions de dollars ou 34 cents par action pendant la période, comparativement à une perte de 5 millions ou 7 cents par action au même moment l'an dernier.

Les produits trimestriels de la vente d'énergie sont passés de 74 millions il y a un an à 129 millions de dollars cette année.

Au total, Boralex a produit 871 GWh d'électricité contre 596 GWh au trimestre correspondant de 2016. Cette hausse de 46 % est attribuée à la contribution des sites acquis et mis en service au cours de la dernière année et à la performance améliorée des centrales hydroélectriques américaines et des sites éoliens en France et au Canada.

Pour l'exercice, Boralex annonce un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 22 millions ou 29 cents par action, par rapport à une perte de 2 millions ou 3 cents par action un an plus tôt. Les produits de la vente d'énergie ont atteint 414 millions, comparativement à 299 millions de dollars l'année précédente.

Pour l'ensemble de l'exercice 2017, Boralex a produit 3129 GWh d'électricité, ce qui représente une hausse de 28 % par rapport aux 2441 GWh de l'exercice précédent. Cette hausse est en majeure partie attribuée à la contribution des sites acquis et mis en service depuis août 2016.

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni, et aux États-Unis.