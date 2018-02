Ottawa est prêt à aider l'industrie du papier face aux tarifs punitifs des É.-U.

S'adressant, mercredi, aux participants à la conférence internationale pour la bioéconomie forestière qui se tient à Montréal cette semaine, il a également promis une lutte sans relâche devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et via l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) contre ces mesures protectionnistes qu'il qualifie d'«injustes et injustifiées».

Le département du Commerce américain a annoncé au début de janvier qu'il imposait des droits compensateurs préliminaires variant de 0,65% à 9,93% aux producteurs canadiens de papier non couché, dont le papier journal.

S'adressant à la presse à l'issue de son allocution, le ministre Carr a affirmé que son gouvernement était tout à fait disposé à soutenir l'industrie et à s'asseoir avec ses représentants pour discuter des mesures appropriées.

Jim Carr s'est montré ouvert à une approche globale similaire à celle privilégiée pour l'industrie du bois d'oeuvre, frappée elle aussi de tarifs et de droits compensateurs protectionnistes des États-Unis.

Bien qu'il n'ait pas fermé la porte à l'octroi de nouveaux fonds, M. Carr a cependant précisé que son gouvernement cherchait des manières de venir en aide au sous-secteur du papier par le biais de son programme de soutien de 867 millions $ accordé à l'industrie du bois d'oeuvre.

Le plan de soutien dans le secteur du bois d'oeuvre comprend notamment des garanties de prêt pour l'industrie, un accès à des programmes de travail partagé pour les employés, un financement aux provinces pour soutenir les travailleurs, des investissements dans des programmes d'innovation forestière et des programmes de soutien au développement de nouveaux marchés.