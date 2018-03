L'OPEP semble favorable à une prolongation des coupes de production

Alors que les prix du pétrole brut se situent à des sommets de deux ans, les producteurs de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs alliés semblent favorables à une prolongation des coupes de production actuellement en vigueur.

Associated Press VIENNE

Le ministre irakien de l'Énergie a indiqué mercredi qu'il existait un large consensus pour une telle prolongation. Les membres de l'OPEP doivent se rencontrer jeudi à Vienne, en compagnie d'autres producteurs non membres du cartel, notamment pour prendre une décision à ce sujet.

Les prix du brut se rapprochent ces jours-ci de la barre des 60 $ US le baril, ce qui représente une hausse d'environ 20 % par rapport à l'an dernier. Plusieurs observateurs s'attendent conséquemment à ce que les producteurs de l'OPEP et leurs alliés continuent d'appuyer la réduction de 1,8 million de barils par jour en vigueur depuis un an.

Pour les experts qui misent sur une telle prolongation, la seule incertitude réside dans sa durée. Certains croient que les quotas de production d'abord entérinés en novembre 2016 seront en vigueur pour toute l'année 2018, et les commentaires de l'Irakien Jabbar Ali Hussein Al-Luiebi semblent aller dans ce sens.

«Nous favorisons (...) une prolongation de la coupe de production de pétrole de neuf mois», a indiqué M. Luiebi aux journalistes, mercredi, ajoutant que les ministres de l'OPEP s'entendaient de façon générale à ce sujet. «Cela signifie que ce sera terminé (...) d'ici la fin de 2018.»