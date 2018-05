Canadian Tire met la main sur Helly Hansen pour près d'un milliard

Canadian Tire prend également en charge une dette d'environ 50 millions pour acquérir l'entreprise, contrôlée par Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO), qui détient les marques Helly Hansen et ses entreprises connexes et en assure l'exploitation.

Canadian Tire a rappelé que les vêtements de plein air et de travail constituent une de ses catégories principales.

La compagnie a ajouté que cette acquisition renforce ses catégories de base à l'échelle de multiples bannières et augmente le choix de marques offertes aux Canadiens tout en jetant les bases d'une expansion internationale.

Par ailleurs, Canadian Tire a affiché un bénéfice net attribuable aux actionnaires en chute de 11 pour cent au premier trimestre, à 78 millions ou 1,18 $ par action.

Ses revenus trimestriels se sont améliorés de 3,4 % à 2,8 milliards de dollars.

Les ventes au détail de Canadian Tire ont augmenté de 6%, celles de FGL de 2,5% et celle de Mark's/L'Équipeur de 3,6%.

Les ventes des magasins comparables se sont améliorées de 5,8% chez Canadian Tire, de 3,9% chez FGL et de 3,4% chez Mark's/L'Équipeur.