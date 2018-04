Le conseil de David's Tea réplique à l'offensive de son cofondateur

Les Thés David's Tea a décidé de riposter, jeudi, dans le but de contrecarrer l'offensive de son cofondateur, qui souhaite remplacer le conseil d'administration de la chaîne avec sa propre équipe.

Selon le marchand de thé québécois, Herschel Segal tente de s'emparer du contrôle du conseil en proposant sept candidats - dont lui-même - sans verser une prime aux autres actionnaires de la compagnie.

Par l'entremise de sa société Placements Mauvais Jours, le fondateur du détaillant de vêtements Le Château est le plus important actionnaire de David's Tea avec environ 46 pour cent des titres en circulation.

M. Segal siégeait au conseil d'administration avant de claquer la porte, le 5 mars dernier.

D'après le détaillant québécois, l'homme d'affaires est «l'architecte de plusieurs des difficultés auxquelles la société est actuellement confrontée». Ainsi, la vision qu'il propose est «fallacieuse», estime le conseil.

Dans le but d'éviter une «course aux procurations publiques» en vue de l'assemblée annuelle du 14 juin, l'actuel conseil de David's Tea dit demeurer ouvert à discuter avec «tous les actionnaires», dont M. Segal.

Depuis son entrée au Nasdaq, en juin 2015, le marchand de thé fait face à des problèmes de rentabilité et son incursion dans le marché américain est loin d'avoir été couronnée de succès. Le détaillant a remanié sa haute direction à plusieurs reprises avant que Joel Silver devienne son président et chef de la direction, il y a un an.

Trois autres actionnaires importants - Porchlight Equity Management, TDM Asset Management PTY et Edgepoint Wealth Management - qui contrôlent ensemble 36,5 pour cent des actions, s'opposent au plan de M. Segal.

L'offensive de M. Segal, qui lorgne la présidence du conseil, survient alors que David's Tea a signalé en décembre que diverses options stratégiques, incluant une vente de la compagnie, une restructuration, une fusion ou une acquisition, étaient étudiées.

David's Tea exploite environ 240 boutiques au Canada ainsi qu'aux États-Unis.