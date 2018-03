Esso remplace Aéroplan par PC Optimum

Loblaw permettra aux membres de son nouveau programme de fidélisation PC Optimum d'accumuler des points pour obtenir de l'épicerie et des cosmétiques gratuits en faisant le plein d'essence. À compter de l'été, la carte blanc et rose sera acceptée chez Esso.

La carte PC Optimum est issue de la fusion des cartes PC (supermarchés Maxi et Provigo) et Optimum (Pharmaprix) survenue le 1er février dernier.

« Faire équipe avec L'Impériale [Esso] signifie que nos membres pourront accumuler des points PC Optimum dans plus de 4500 établissements partout au pays. Ces points s'additionneront vraiment rapidement », a mentionné Jim Noteboom, vice-président principal, Fidélisation de Loblaw, dans un communiqué.

Loblaw a affirmé à La Presse qu'il était « trop tôt » pour préciser la date d'entrée en vigueur du partenariat, même si ce dernier est officiel.

La carte PC Optimum permettra d'accumuler 10 points par litre de carburant et 10 points par dollar dépensé dans le dépanneur.

Chaque tranche de 10 000 points valant 10 $, il faudra faire 20 pleins de 50 litres (soit 1200 $ d'essence à 1,20 $ le litre) pour obtenir 10 $. Le retour est donc de 0,83 %.

À titre de comparaison, les membres obtiennent 15 points PC Optimum par dollar d'achat dans les supermarchés et pharmacies du Groupe Loblaw en plus de recevoir une myriade d'offres spéciales chaque semaine. Ces points peuvent être échangés contre de la marchandise en magasin ou en ligne (notamment sur joefresh.com).

« Il s'agit d'une collaboration qui démontre l'engagement continu de L'Impériale à investir dans l'innovation de produits et les programmes de marketing et de récompense de pointe », a pour sa part indiqué Jon Wetmore, vice-président, Imperial Downstream.

En revanche, les cartes Aéroplan ne seront plus acceptées par Esso à compter du 31 mai. Le programme de coalition en a fait l'annonce sur son site web lundi. « Aéroplan et Imperial Oil ont pris des avenues distinctes », a-t-on simplement expliqué.

Les détenteurs de cartes de crédit associées à Aéroplan continueront toutefois à y accumuler des milles en faisant le plein.

Le programme de coalition a par ailleurs précisé qu'il annoncerait bientôt de « nouvelles promotions excitantes » qui permettront à ses membres « d'obtenir plus de milles » et « d'atteindre [leurs] objectifs de voyage plus tôt ».