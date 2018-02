Lowe's embauchera 7000 employés d'ici l'été, dont 1800 au Québec

Le géant américain Lowe's lance une vaste campagne d'embauche pour des postes dans ses quincailleries et celles de ses bannières, dont Rona et Réno-Dépôt.

L'entreprise annonce lundi qu'elle compte recruter ce printemps plus de 7000 employés à temps plein ou à temps partiel, mais aussi des employés occasionnels pour la saison très achalandée de l'été - par exemple dans ses centres de jardinage et ses cours à bois. Lowe's estime qu'elle embauchera ainsi 1800 personnes au Québec et 3300 en Ontario.

Les postes à combler à temps partiel et à temps plein incluent notamment des postes de chef de rayon, commis, caissiers, étalagiste et conducteur de camion-grue. Pour les postes occasionnels d'été, les étudiants pourront commencer à la fin de leurs études.

Les candidats peuvent postuler en ligne ou présenter leur curriculum vitae en personne, et obtenir une entrevue sur place, dans un des magasins de la chaîne le samedi 24 février, de 9h à 16h. Lowe's a acquis la chaîne québécoise des quincailleries Rona et Réno-Dépôt en 2017, pour la somme de 3,2 milliards de dollars.

Lowe's Canada exploite ou dessert plus de 630 magasins corporatifs et affiliés au pays, sous les enseignes Lowe's, Rona, Réno-Dépôt, Rona L'Entrepôt, Dick's Lumber et Ace. Les magasins Marcil, qui avaient déjà été achetés par Rona, affichent dorénavant cette enseigne. Lowe's soutient qu'elle emploie actuellement 25 000 personnes au Canada.