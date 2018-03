Un ONG demande aux gens «rien de neuf» en 2018

Location, réparation, achat d'occasion, troc, partage: l'association Zero Waste appelle à ne rien acheter de neuf, ou presque, en 2018, une attitude selon elle meilleure pour l'environnement et créatrice «d'activités, d'emplois et d'échanges locaux».

Les participants à ce «défi ludique», baptisé «Rien de neuf ?», s'engagent à «changer de réflexe» et à rechercher des modes de consommation alternatifs avant tout achat de produit neuf, explique l'ONG dans un communiqué.

«Les objets, vêtements, appareils de notre vie quotidienne sont de véritables icebergs de matières premières: nous n'en voyons que la partie émergée, mais la consommation de ressources dans le processus de production peut être dix fois supérieure», souligne-t-elle.

«C'est le point de départ de ce défi», explique la directrice de Zero Waste France, Flore Berlingen, citée dans le communiqué. «Nous voulions attirer l'attention sur ce qui est invisible du point de vue du consommateur et montrer que chacun peut, sans sacrifice, diviser par trois ou plus sa consommation de produits neufs et l'extraction de ressources qui y est associée».

«L'important, c'est de s'interroger avant chaque achat sur la nécessité ou non d'acheter du neuf», souligne l'ONG.

Le défi porte sur les objets et équipements de la vie quotidienne: vêtements, meubles, électroménager, high-tech, décoration, livres, etc. La nourriture, les produits d'hygiène et les cosmétiques sont exclus.

Les participants, invités à s'inscrire sur le site Riendeneuf.org, recevront chaque semaine un courriel proposant «des idées concrètes d'alternatives au neuf, des conseils, des témoignages». Ils pourront témoigner et donner leurs éventuelles astuces pour consommer autrement.

Outre conseils et témoignages, le site propose les coordonnées d'organismes utiles classés par thème (électroménager, livres, vêtements, multimédia, meubles, réparation, mutualisation, etc.).