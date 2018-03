Fusion d'Ogilvy et de Holt Renfrew: pas avant 2020

La fusion des magasins Ogilvy et Holt Renfrew, au centre-ville de Montréal, prendra trois ans de plus que prévu. Ce n'est donc pas avant 2020 que les clients pourront découvrir cette nouvelle destination de grand luxe. En outre, le budget est passé de 60 à 100 millions, et le nom du futur magasin a été raccourci.

Lors de l'annonce du déménagement de Holt Renfrew à l'intérieur d'Ogilvy, en novembre 2013, l'entreprise avait indiqué que le projet de 60 millions serait terminé « à la fin de 2017 ». Or, nous sommes encore loin de l'inauguration. Ce n'est qu'en 2020 que les travaux d'agrandissement seront terminés, a-t-on appris hier.

Dans un communiqué qui se voulait une mise à jour de l'avancement du projet, la famille Weston, qui possède les magasins Holt Renfrew, Ogilvy, Provigo, Maxi et Pharmaprix, a précisé que le budget de son projet avait bondi de 40 millions.

« Nous sommes confiants que l'investissement significatif et le temps additionnel investi se transformeront en une expérience de magasinage hors du commun pour nos fidèles clients », a commenté Robert Zeidel, chef de l'exploitation de Holt Renfrew.

Pour accueillir Holt Renfrew dans ses murs, le magasin Ogilvy passera de 160 000 à 248 000 pieds carrés.

NOUVEAU NOM, NOUVELLE OFFRE

On a par ailleurs appris que la nouvelle destination a été renommée Holt Renfrew Ogilvy. Au départ, « la plus grande et la plus fascinante destination mode de luxe » du Canada avait été baptisée Ogilvy, membre de la collection Holt Renfrew & Co. Une haute dirigeante de l'époque avait admis que c'était long, mais elle estimait que c'était important de « garder l'héritage des deux noms qui sont nés au Québec ». Cet objectif sera quand même atteint.

Holt Renfrew Ogilvy offrira à ses clients divers services (voiturier, conciergerie, un « shopping personnalisé »), en plus de regrouper des boutiques haut de gamme (Chanel, Dior, Fendi, Hermès, Louis Vuitton, Prada et Tiffany & Co.) et un café. Un nouvel espace beauté et un rayon de chaussures féminines rafraîchi seront aménagés.

« Nous sommes vraiment enchantés de créer une expérience de magasinage de luxe unique pour nos clients de Montréal. C'est une ville dynamique dotée d'une riche histoire et d'une tradition en mode réputée », a affirmé le président de Holt Renfrew, Mario Grauso.

HOLT RENFREW DE LA RUE SHERBROOKE

Le grand magasin haut de gamme sera relié à l'hôtel Four Seasons et ses résidences privées.

Pendant la durée des travaux, tant Ogilvy que Holt Renfrew demeurent ouverts.

Il n'a pas été possible d'apprendre ce qu'il adviendra de l'immeuble de la rue Sherbrooke qui abrite actuellement Holt Renfrew. « Il est détenu par la famille Weston, qui a la liberté d'en faire un autre projet, de le louer ou le vendre », a simplement rappelé Rachel Ladouceur, porte-parole de l'entreprise.

Fermeture du hr2 au DIX30 le mois prochain

Comme annoncé en début d'année, les magasins de luxe au rabais hr2 - qui appartiennent eux aussi à la famille Weston - fermeront leurs portes. Celui qui avait ouvert au printemps 2013 à Brossard, dans le Square du Quartier DIX30, cessera ses activités à la fin de décembre. Au départ, le détaillant devait s'implanter un peu partout au pays. Mais finalement, seulement deux adresses ont vu le jour en près de quatre ans. L'enseigne hr2 vend des vêtements haut de gamme pour femmes et hommes à prix réduit.