Cominar finit de remplir le Target du Centre Laval avec Marshalls

La chaîne américaine TJX ouvrira à l'automne 2018 à la fois un Marshalls et un HomeSense dans l'ancien Target du Centre Laval.

Le détaillant, qui détient aussi l'enseigne Winners, a ouvert deux supermagasins au Québec offrant côte à côte les enseignes Marshalls et HomeSense. Le plus récent a ouvert ses portes aux Avenues Vaudreuil.

Winners et Marshalls vendent des vêtements de marques nationales à bas prix, tandis que HomeSense vend des produits pour la maison.

TJX compte 62 magasins au Québec.

Avec ce bail portant sur une superficie de près de 41 000 pieds carrés, le propriétaire de Centre Laval, la fiducie de placement immobilier Cominar, finit de remplir le grand magasin laissé vacant après le départ de Target du Canada. Le magasin d'articles de sport Sportium, qui a ouvert son magasin de 70 000 pieds carrés en septembre, et le supermarché d'aliments santé Avril, qui occupera 32 000 pieds carrés au printemps 2018, sont les deux autres locataires.

Selon la firme Paquin Recherche et Associés, 80 % des locaux de Target au Québec sont maintenant occupés par des Walmart, Winners, Old Navy, Meubles Surplus RD, Sportium, Avril, Canadian Tire, Urban Planet, Simons, Super C, Réno-Dépôt, Ardène.

- Avec Marie-Ève Fournier