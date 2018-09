Le déficit commercial du Canada s'est rétréci à 114 millions

Le déficit commercial de marchandises du Canada avec le monde s'est rétréci pour passer de 743 millions de dollars en juin à 114 millions en juillet, le plus faible déficit depuis le plus récent surplus enregistré en décembre 2016, a annoncé mercredi Statistique Canada.

Les exportations ont crû de 0,8% en juillet pour atteindre un sommet de 51,3 milliards de dollars, et ce, malgré les diminutions observées dans 6 des 11 sections de produits, a précisé l'agence fédérale.

Les importations ont fléchi de 0,4% pour s'établir à 51,4 milliards en juillet, des baisses ayant été observées dans 7 des 11 sections de produits.

Les exportations à destination des États-Unis ont augmenté de 3,3% pour se situer à 38,4 milliards en juillet. D'une année à l'autre, les exportations vers les États-Unis ont crû de 15,8%. Les importations en provenance des États-Unis ont légèrement diminué de 0,1% pour se situer à 33,1 milliards en juillet.

Par conséquent, l'excédent commercial du Canada avec les États-Unis s'est élargi pour passer de 4,1 milliards en juin à 5,3 milliards en juillet. Il s'agit de l'excédent commercial le plus élevé depuis octobre 2008.

Les exportations à destination des pays autres que les États-Unis ont fléchi de 6% en juillet pour s'établir à 12,8 milliards. Les importations en provenance des pays autres que les États-Unis ont reculé de 1% pour se chiffrer à 18,3 milliards en juillet. Par conséquent, le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis est passé de 4,8 milliards en juin à 5,5 milliards en juillet.

Juillet marque le deuxième mois consécutif pour lequel des tarifs douaniers sur les exportations de produits d'acier et d'aluminium à destination des États-Unis sont appliqués, et le premier mois pour lequel des tarifs sont imposés sur les importations de produits d'acier, d'aluminium et d'autres produits divers en provenance des États-Unis.

Sur une base douanière désaisonnalisée, les exportations de produits de l'acier à destination des États-Unis qui sont assujetties à des tarifs douaniers de 25% ont crû de 16,4% en juillet. Cette hausse a fait suite à une baisse de 36,3% observée en juin. Comparativement à juillet 2017, les exportations d'acier ont crû de 3,2%.

Les exportations d'aluminium qui sont visées par des tarifs douaniers de 10% ont fléchi de 2% en juillet. Cette diminution a fait suite à une baisse de 4,7% en juin. D'une année à l'autre, les exportations d'aluminium ont affiché une progression de 8,1%.

En ce qui concerne les importations en provenance des États-Unis de produits de l'acier qui sont assujetties à des tarifs douaniers de 25%, elles ont reculé de 39,6% en juillet, sur une base douanière désaisonnalisée. Cela a fait suite à une hausse de 32,7% en juin. D'une année à l'autre, les importations de ces produits ont diminué de 16,3%.

Les importations de produits de l'aluminium qui sont assujetties à des tarifs douaniers de 10% ont diminué de 5,2% en juillet. Comparativement à juillet 2017, les importations d'aluminium ont progressé de 4,3%.

Pour les importations d'autres produits divers étant assujetties à des tarifs douaniers de 10%, elles ont diminué de 22,8% en juillet. Cela a fait suite à une hausse de 23,4% observée de février à juin. D'une année à l'autre, les importations de ces produits ont diminué de 3,9%.