Hausse de 0,1% des ventes en gros en janvier

Des ventes plus élevées ont été observées dans quatre des sept sous-secteurs, lesquels représentaient 66% du total des ventes en gros, a précisé l'agence fédérale.

Les augmentations dans les sous-secteurs des produits alimentaires, des boissons et du tabac, ainsi que des machines, du matériel et des fournitures ont été presque entièrement effacées par les baisses des sous-secteurs des matériaux et fournitures de construction et des véhicules automobiles et de leurs pièces.

Exprimées en volumes, les ventes en gros ont connu une hausse de 0,5%.

Les stocks des grossistes ont augmenté pour un deuxième mois consécutif, en hausse de 1,1% pour atteindre un niveau record de 83,5 milliards en janvier.