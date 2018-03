Mercosur: une première ronde de négociations à Ottawa le 20 mars

Une première ronde de négociations en vue d'un accord de libre-échange entre les pays du Mercosur et le Canada s'ouvrira à Ottawa le 20 mars prochain.

Le ministre canadien du Commerce international, François-Philippe Champagne, a signé vendredi à Asunción, au Paraguay, une entente permettant de donner le coup d'envoi à des pourparlers commerciaux.

Le Canada espère conclure un traité avec le bloc réunissant l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay - le Venezuela en faisait partie, mais a été suspendu en août dernier - afin de poursuivre sa stratégie de diversification des marchés.

Et comme il l'a fait pour les précédents accords, dont le Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), signé jeudi au Chili par le ministre Champagne, le gouvernement Trudeau veut que l'entente soit frappée d'un sceau progressiste.

C'est ainsi que le Canada cherchera à «élargir le processus d'évaluation des répercussions pour y inclure, par exemple, la main-d'oeuvre et l'égalité des genres, et ce, en plus d'une évaluation environnementale», a précisé Affaires mondiales Canada par voie de communiqué.

Les détails de la première ronde de négociations qui se tiendra à Ottawa du 20 au 23 mars n'ont pas encore été finalisés.

En attendant, François-Philippe Champagne s'est réjoui de l'occasion de percer un nouveau marché qui permettrait au Canada «de concrétiser son programme commercial ambitieux et diversifié avec des marchés aux vues similaires et à croissance rapide», a-t-il déclaré dans un communiqué.