Le déficit commercial du Canada recule à 1,9 milliard

Les importations ont diminué de 4,3%, notamment sous l'effet d'une baisse des importations de machines, matériel et pièces industriels. Les exportations ont fléchi de 2,1%, principalement en raison d'une baisse des exportations d'automobiles et camions légers, selon l'agence fédérale.

Les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont légèrement augmenté de 0,4% pour se situer à 11,8 milliards en janvier. La hausse des exportations à destination du Royaume-Uni (or sous forme brute) a été en grande partie contrebalancée par la baisse des exportations vers l'Espagne et la Chine (graines oléagineuses) ainsi que vers la Turquie (charbon).

Par conséquent, le déficit commercial de marchandises du Canada avec les pays autres que les États-Unis s'est réduit, passant de 6,6 milliards en décembre à 5 milliards en janvier.

Les exportations vers les États-Unis ont diminué de 2,9% pour se situer à 34,1 milliards, surtout en raison de baisses des exportations d'automobiles et camions légers ainsi que d'aéronefs. Les importations en provenance des États-Unis ont fléchi de 1,8% pour se chiffrer à 30,9 milliards, principalement sous l'effet de plus faibles importations de machines et matériel pour l'exploitation forestière, minière et de construction.

L'excédent commercial du Canada avec les États-Unis s'est donc rétréci, passant de 3,6 milliards en décembre à 3,1 milliards en janvier.