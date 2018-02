Global News abolit près de 80 postes sur son réseau

L'entreprise entend concentrer ses efforts sur l'information diffusée sur internet.

En contrepartie, Global créera une cinquantaine de postes de journalistes, dont le rôle sera de diffuser des reportages sur les sites internet locaux à Ottawa, à Kitchener, à Guelph et à Barrie, a indiqué l'entreprise sur son propre site internet. Global gère déjà 18 sites locaux dans tout le pays.

«En raison des plateformes numériques, notre audience ne provient plus uniquement des régions desservies par nos stations de télévision et de radio. Nous ajouterons des journalistes pour couvrir les informations locales, là où nous croyons que des occasions se sont créées en raison des récentes fermetures de journaux», a expliqué Troy Reeb, vice-président de Global News et Corus Radio.

Les employés qui perdront leur emploi auront la chance de présenter leur candidature pour les nouveaux postes, a ajouté l'entreprise.

Corus Entertainment a aussi l'intention d'accroître son contenu international et de former une équipe de production de baladodiffusions.

Unifor, un des syndicats des employés de l'entreprise, a précisé que 69 de ses membres - journalistes, animateurs, caméramans, régisseurs, maquilleurs et autres employés - avaient perdu leur emploi.

À Halifax, la chaîne ne produira plus le bulletin de nouvelles du soir pour la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, a dit le président du local M1 d'Unifor. Les émissions seront produites et diffusées de Toronto à compter de lundi.