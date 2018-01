Le secteur manufacturier a alimenté la croissance économique

Le produit intérieur brut (PIB) a avancé de 0,4 pour cent en novembre, après avoir été stable en octobre, a indiqué mercredi Statistique Canada.

Ce résultat était conforme aux attentes des économistes interrogés par Thomson Reuters.

Selon l'économiste Brian DePratto, de la Banque TD, l'étendue de la croissance était aussi importante que sa vigueur.

Des 20 secteurs industriels étudiés par Statistique Canada, 17 ont affiché des augmentations.

«L'économie canadienne tournait à plein régime en novembre: la reprise de la production a ouvert la voie, mais presque tous les grands secteurs ont fait état de gains pendant ce mois, ce qui constitue un signe encourageant», a écrit M. DePratto dans un rapport.

La Banque du Canada a haussé son taux d'intérêt directeur, plus tôt en janvier, encouragée par une série de données économiques plus solides que prévu. Il s'agissait de la troisième hausse du taux directeur depuis l'été dernier.

«En éliminant la volatilité mensuelle, cependant, les chiffres sur le PIB représentent une nouvelle preuve que l'économie canadienne, dans son ensemble, continue de croître à une cadence modestement supérieure à son potentiel, même si elle semble continuer à tourner à sa pleine capacité à long terme, ou même au-dessus», a pour sa part écrit Nathan Janzen, économiste principal à la Banque Royale.

En novembre, les industries productrices de biens ont progressé de 0,8 pour cent, stimulées par secteur manufacturier et celui de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz naturel, a indiqué Statistique Canada.

Le secteur manufacturier a avancé de 1,8 pour cent en novembre. La fabrication de biens non durables a augmenté de 1,1 pour cent, pendant que celle de biens durables a inscrit une croissance de 2,5 pour cent, a précisé l'agence fédérale.

Le groupe de l'extraction minière, l'exploitation en carrière et l'extraction de pétrole et de gaz naturel a progressé de 0,5 pour cent.

Entre-temps, les industries productrices de services ont grimpé de 0,3 pour cent, surtout grâce aux secteurs des services immobiliers et des services de location et de location à bail, du commerce de gros et du commerce de détail.

Les services immobiliers et les services de location et de location à bail ont crû de 0,4 pour cent en novembre, tandis que ceux du commerce de détail et de gros ont progressé de 0,6 pour cent et 0,5 pour cent respectivement.