Trudeau amorce sa visite au Forum économique mondial de Davos

Justin Trudeau profitera de sa tribune devant le gratin des milieux économique et politique réuni à Davos pour livrer un plaidoyer en faveur de l'égalité des sexes et de l'avancement des femmes sur le marché du travail.

Le premier ministre canadien est arrivé tard lundi soir en Suisse, à la veille de l'ouverture du 48e Forum économique mondial (FEM). Il a rapidement pris la direction de son hôtel après avoir foulé le tarmac de l'aéroport de Zurich.

Il amorce sa deuxième présence au forum avec un discours devant les dirigeants politiques et chefs d'entreprises qui ont convergé dans les Alpes suisses pour l'occasion.

Une source gouvernementale a signalé lundi qu'il chercherait à les convaincre des bienfaits économiques liés au fait d'embaucher plus de femmes, de mettre en place les conditions pour les garder en poste et de les faire monter en grade.

Le premier ministre notera que l'expérience a démontré qu'une plus grande inclusion des femmes dans le secteur de l'emploi constituait un vecteur de prospérité, ce à quoi aspirent les dirigeants à qui il adressera son message en ces temps économiques incertains.

Et alors même que son gouvernement négocie deux traités commerciaux majeurs, soit l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et le Partenariat transpacifique (PTP), il fera aussi la promotion d'une mondialisation respectueuse des travailleurs de la classe moyenne.

La source gouvernementale qui a fourni ces détails à bord de l'avion en route vers l'Europe a tracé un parallèle entre l'allocution que fera Justin Trudeau dans la ville huppée et celle qu'il avait livrée il y a quelques mois à des invités triés sur le volet à Hambourg.

Les propos ne seront pas les mêmes, mais le procédé le sera: aux élites politiques et financières, le premier ministre dira que leur pouvoir de façonner la société s'accompagne d'une responsabilité envers ceux que les décisions affectent, a exposé cette même source.

Le plaidoyer suisse de Justin Trudeau, qui doit durer entre dix et quinze minutes, semble taillé sur mesure pour le sommet, qui se déroule cette année sous le thème «Construire un avenir commun dans un monde fracturé».

Il faudra voir s'il sera en décalage par rapport au discours que doit offrir le président des États-Unis, Donald Trump, devant les mêmes élites qu'il a abondamment pourfendues.

La présence de Donald Trump, qui deviendra le premier président américain à faire un saut à Davos depuis Bill Clinton, en 2000, a paru incertaine pendant un certain temps en raison de l'impasse budgétaire ayant paralysé le gouvernement américain.

Un accord a toutefois été conclu lundi au Sénat, ce qui signifie que le locataire de la Maison-Blanche est plus libre de ses mouvements, en théorie.

Une source gouvernementale canadienne a indiqué lundi qu'il était peu probable que Justin Trudeau et Donald Trump échangent en tête-à-tête en marge du FEM.

Le premier ministre aura par ailleurs déjà quitté Davos - son avion s'envole tard jeudi soir - lorsque le président américain prendra sa place au podium.

Mais d'ici là, Justin Trudeau ne chômera pas. Il multipliera les rencontres bilatérales pendant les trois jours qu'il passera en sol helvète, principalement avec des dirigeants de multinationales.

L'opération charme devra être convaincante.

Car les chefs d'entreprises pourraient succomber au chant des sirènes en provenance des États-Unis, où l'administration Trump vient de procéder à une réforme fiscale avantageuse pour les compagnies, plutôt qu'aux arguments de vente du premier ministre canadien.

Et l'administration Trump semble avoir l'intention de mettre le paquet: une imposante délégation de membres du cabinet doit être déployée dans la station de sports d'hiver nichée dans les Alpes suisses.

Ils seront plus d'une vingtaine, dont le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, le secrétaire au Commerce Wilbur Ross et le représentant au Commerce Robert Lighthizer - celui-là même qui pilote la renégociation de l'ALÉNA.

La délégation canadienne est, comparativement, plus modeste: quatre ministres (Chrystia Freeland, Bill Morneau, Navdeep Bains et Maryam Monsef) ainsi que le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, accompagnent Justin Trudeau.

Comment comptent-ils s'y prendre pour contrer le pouvoir d'attraction que cherche à exercer le président Trump?

En misant sur l'embellie économique des derniers mois au Canada, a déclaré lundi par voie de communiqué Navdeep Bains, titulaire du portefeuille de l'Innovation.

«Avec la plus forte croissance économique des pays du G7 en 2017, l'un des plus bas taux d'imposition pour les entreprises parmi les pays du G7 et la population la plus éduquée parmi les pays membres de l'OCDE, le Canada est un endroit idéal pour faire des affaires», a-t-il fait valoir.

«C'est pour cela que les entreprises de partout dans le monde se tournent de plus en plus vers notre pays pour investir», a soutenu M. Bains.

Le premier ministre Trudeau, dont l'avion s'est posé à Zurich tard dans la soirée de lundi, aura jusqu'à jeudi pour passer le message aux multiples chefs d'entreprises qu'il courtisera dans les salles de réunion feutrées de Davos.