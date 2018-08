Bérubé GM à Rivière-du-Loup: un lock-out de deux ans prend fin

Lia Lévesque

La Presse Canadienne

Montréal

Le plus long conflit de travail qui avait cours présentement au Québec devrait officiellement prendre fin mercredi. Après plus de deux ans de lock-out, une entente de principe est finalement intervenue entre le concessionnaire automobile Bérubé Chevrolet Cadillac Buick GMC de Rivière-du-Loup et le syndicat.