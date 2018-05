Le titre de Tesla plonge de près de 8%

Associated Press New York

Tesla a dépensé 745,3 millions de dollars US au dernier trimestre, soit 57 millions US par semaine, surtout en raison de la lenteur de l'augmentation de la cadence de production du Model 3, qui est destiné au marché de masse.

Elon Musk a brusquement interrompu un analyste qui l'interrogeait à ce sujet, en déclarant que ses questions étaient «sèches» et «déplaisantes». Il a ensuite accepté plusieurs questions d'un intervenant sur YouTube.

L'analyste Joseph Spak, de RBC Marché des capitaux, a qualifié le tout «de conférence téléphonique étrange qui manquait de réponses aux questions qui préoccupent les investisseurs».

Il a ensuite ajouté que «le sentiment général est que le ton défensif (d'Elon Musk) en disait long».

Tesla avait 3,96 milliards US en liquide dans ses coffres au début de l'année, mais seulement 3,22 milliards US à la fin du trimestre. La compagnie a annoncé en avril qu'elle n'aura pas besoin d'emprunter plus d'argent cette année, en raison de l'accélération de la production et des ventes du Model 3, mais la production est encore loin des 5000 voitures par semaine promises par M. Musk l'an dernier.

C'est également le niveau de production dont Tesla a besoin pour devenir rentable.

Les problèmes de production du Model 3 en Californie sont si graves que M. Musk a lancé sur Twitter, pendant le trimestre, qu'il dort à l'usine de Fremont, que l'automation est surappréciée et qu'il faut davantage d'humains pour assembler les voitures.

Dans une note transmise aux investisseurs mercredi, Tesla maintient néanmoins que la production du Model 3 s'améliore et qu'elle s'attend à générer un profit pendant le deuxième semestre de cette année.

Tesla affirme qu'elle produisait 2270 exemplaires du véhicule par semaine à la fin du mois d'avril. La cible de 5000 voitures par semaine devrait être atteinte au début du mois de juillet.

Tesla a perdu une somme sans précédent de 709,6 millions US au premier trimestre, soit 4,19 $ US par action. Sa perte ajustée s'est chiffrée à 3,35 $ US par action. Ses revenus trimestriels ont augmenté de 26% à 3,4 milliards US.

Les analystes interrogés par la firme FactSet prédisaient une perte ajustée de 3,54 $ US par action et des revenus de 3,28 milliards US.

À la fin de l'an dernier, Tesla avait 9,5 milliards US en dette à long terme. Le constructeur a généré seulement deux trimestres rentables en huit ans comme compagnie publique.