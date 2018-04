GM supprime 1500 emplois dans l'Ohio

La réduction des effectifs touche l'unité de Lordstown dans l'Ohio, où GM produit la Chevrolet Cruze, une berline dont les ventes devraient encore stagner cette année après avoir plongé de 32% ces quatre dernières années.

Elle est liée «aux changements historiques du marché qui ont entraîné une baisse de la demande de voitures compactes», a déclaré une porte-parole de l'entreprise à l'AFP.

L'usine emploie un peu moins de 3000 salariés répartis en deux équipes. Il n'y en aura plus qu'une à partir de mi-juin, indique le groupe automobile, qui avait déjà supprimé une équipe dans cette usine l'an dernier.

«Tel que se présente le marché pour les voitures compactes en 2018, une seule équipe opérationnelle est une approche plus adaptée à la demande», a précisé la porte-parole Dayna Hart, ajoutant que la seconde équipe serait suspendue vers la fin du 2e trimestre.

Elle a souligné que GM n'avait pas l'intention d'abandonner complètement le segment des petites voitures.

Le segment des automobiles compactes «reste important pour GM et Chevrolet car il représente encore 36% des ventes de voitures», aux États-Unis. «Il apporte aussi de nouveaux clients à Chevrolet», a-t-elle insisté.

Ces licenciements tombent à un moment où l'administration Trump se targue de parvenir à ramener des emplois manufacturiers dans la région, ainsi qu'en Pennsylvanie voisine.

Mais les Américains délaissent les «petites» voitures au profit des «grosses» (SUV, camionnettes à plateau et Crossovers) encouragés par des prix de l'essence à la pompe encore bas, des taux d'intérêt concurrentiels et des fortes créations d'emplois.

Le marché des petites voitures a été en baisse constante depuis 2014.

L'an dernier, GM a vendu 150 000 Chevy Cruze aux États-Unis, toutes produites à Lordstown, et prévoit d'en vendre un nombre équivalent cette année. Depuis début 2018, les ventes de la Chevy Cruze ont chuté de 28%, d'après le cabinet spécialisé Autodata.

Dans l'ensemble, les ventes américaines des «petites» voitures sont en repli de 13,2% depuis le début de l'année, contre une hausse de 7% pour les ventes des «grosses» voitures.

Les concurrents de GM, Ford et Fiat Chryler, ont également annoncé des plans pour réduire la production de voitures compactes. Ford a transformé une usine à Wayne (Michigan) pour y produire des camions et déplacé la production automobile vers le Mexique et la Chine tandis que Fiat Chrysler a converti ses usines près de Detroit pour construire des pick-ups.