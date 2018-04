La guerre des sucres

La saison des sucres commence bien mal pour un couple de producteurs de Scotstown, dans les Cantons-de-l'Est : hier matin, tout leur sirop de ce début d'année 2018 a été saisi, sous la supervision d'agents de la Sûreté du Québec (SQ).

C'est la Fédération des producteurs acéricoles du Québec qui a ordonné l'intervention à l'Érablière Gaudreau, avec une ordonnance de saisie avant jugement en main.

Pourquoi ? La Fédération craint que le couple vende directement son sirop en grande quantité à un intermédiaire, ce qu'il ne peut pas faire selon les mécanismes mis en place au Québec.

Nathalie Bombardier et Daniel Gaudreau n'en sont pas à leurs premiers démêlés avec le syndicat de producteurs de sirop d'érable qui gère la vente en vrac pour tous les acériculteurs de la province.

« On est plus devant un cas de désobéissance civile que d'un réel désir de régler les choses. » - Simon Trépanier, directeur général de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec

Au Québec, les acériculteurs peuvent vendre leur sirop directement à leur clientèle dans de petits contenants de moins de cinq litres, comme les célèbres boîtes de conserve de sirop. Environ 80 % des Québécois achètent directement du producteur, explique Simon Trépanier, directeur général de la Fédération, mais cela ne représente que 10 % du sirop produit annuellement au Québec, le plus gros étant destiné à l'exportation. Le reste est donc vendu en vrac et les acériculteurs doivent obligatoirement passer par la Fédération et détenir des contingents.

GUERRE OUVERTE

Le couple Bombardier-Gaudreau refuse de se plier à cette façon de faire, comme quelques autres producteurs québécois qui sont en guerre ouverte contre leur fédération - guerre qui se conclut souvent devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, en faveur de la Fédération.

L'automne dernier, l'Érablière Gaudreau a été condamnée à verser 321 000 $ à sa fédération par la Régie, qui a jugé que l'entreprise des Cantons-de-l'Est ne respectait pas le plan conjoint mis en place il y a plus de 25 ans. Le tribunal a calculé que le couple avait vendu 280 506 livres de sirop entre 2010 et 2014 sans détenir de contingents équivalents.

Depuis 2013, la Fédération procède aussi à des saisies de sirop.

À l'Érablière Gaudreau, les saisies sont devenues une tradition, comme le temps des sucres.

Il y en a eu une en 2014. Puis, en 2015, le couple s'était entendu avec la Fédération : Nathalie Bombardier et Daniel Gaudreau avaient été nommés « gardiens » de leur sirop « saisi ». Les barils étaient restés sur leur propriété et les producteurs pouvaient le vendre, à condition que ce soit en petits contenants. L'entente a tourné au vinaigre et les barils ont finalement quitté l'érablière de Scotstown au début de 2018.

Hier matin, Daniel Gaudreau n'était pas surpris de voir arriver les voitures de police, une fois de plus.

« Depuis 2017, la Fédération est de plus en plus agressive dans ses interventions, a confié sa conjointe, Nathalie Bombardier. On se bat encore, mais je crois que pour la Fédération, c'est devenu une guerre personnelle contre nous. »

Cette année, une seule saisie est prévue, celle de l'Érablière Gaudreau, a dit Simon Trépanier, qui confirme aussi que les deux parties n'arrivent pas à s'entendre.

L'huissier est finalement reparti avec 18 barils de 32 gallons hier matin, la saison étant plutôt inégale jusqu'à présent dans ce coin de la province.

EN CHIFFRES

14 cents: La Fédération des producteurs acéricoles prélève 0,14 $ par livre de sirop en vrac qui lui est versée.

46 millions: Le Québec compte actuellement 46 millions d'entailles. La gestion des entailles passe aussi par la Fédération.

152 millions: En 2017, le Québec a produit 152 millions de livres de sirop. La province est de loin le principal producteur mondial.